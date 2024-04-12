Белорусы замаскировали схрон с оружием в Германии собачьими "кучками" Bild: В ФРГ два белоруса спрятали 40 краденых винтовок в кустах под фекалиями 12 апреля, 19:12 Бандиты украли 40 винтовок в Германии. Обложка © freepik

В Германии два белоруса украли 40 винтовок, после чего спрятали оружие в яму под кустами, замаскировав тайник собачьими экскрементами. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на полицию.

"Это очень опасное оружие. Из него могли бы убить людей на большом расстоянии. Если бы мы его не изъяли, оно, скорее всего, попало бы в руки других преступников", — пояснил следователь Хельго Мартенс.

Выпущенное в Китае оружие было доставлено в порт Гамбурга, а затем в марте товарным поездом отправлено в Баварию. На станции в Машене Нижней Саксонии охрана временно отсутствовала, так как были выходные дни, поэтому подозреваемые легко пробрались в вагон и унесли с собой 40 винтовок типа M16.

Коробки с оружием бандиты опустили в специально подготовленную яму, недалеко от станции, закрыв схрон собачьими фекалиями. Раскрыть тайник удалось с помощью дрона и собаки-ищейки. Полицейские изъяли винтовки, а пустые коробки поставили обратно, чтобы поймать преступников с поличным. Через пару недель на место заявились двое мужчин, которые уже успели выставить оружие на продажу в Даркнете.

Полицейские задержали злоумышленников. Оба имеют гражданство Белоруссии, их возраст — 30 и 45 лет. Сейчас нарушителей взяли под стражу, свою вину они отрицают.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности в сотрудничестве с военной контрразведкой Южного военного округа (ЮВО) нашла заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением в Ясиноватском районе ДНР.

Авторы Татьяна Миссуми