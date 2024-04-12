VK в честь Дня космонавтики проведёт квесты, лекции и конкурсы 12 апреля, 16:17 VK проведёт мероприятия в День космонавтики. Обложка © Михаил Гребенщиков / РБК / ТАСС

VK проведёт День космонавтики вместе с пользователями. Взрослых и подростков ждут квесты, конкурсы, лекции, виртуальные подарки и встречи с блогерами. Об этом рассказали в пресс-службе соцсети.

Пользователи VK смогут принять участие в конкурсе "Вызовы гравитации" и побороться за главный приз — полёт в невесомости на уникальном самолёте Ил-76 МДК. Для участия нужно зайти в сообщество "ВНауке", оставить комментарий "Поехали" под постом и выполнить несколько заданий чат-бота. Итоги конкурса будут подведены 28 апреля. Десять лучших игроков отправятся на экскурсию в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и получат мерч от VK.

"Посоревноваться за главный приз смогут те игроки, которые помимо выполнения заданий напишут короткий рассказ на тему "Что для тебя космос?" в комментариях к посту блогера Даника", — отметили в VK.

Также россияне смогут послушать в "VK Музыке" новый трек певицы Мари Краймбрери. Это популярная песня "Гагарин, я вас любила!", которая впервые прозвучит в женском исполнении и новой обработке. В честь Дня космонавтики популярные блогеры (Ида Галич, Клава Кока и другие) встретятся с фанатами на форуме "Россия". Чтобы стать участником, нужно опубликовать фото с выставки в формате поста на своей странице в VK с хештегом #выставкаРоссия. Встречи с блогерами пройдут 12–14 и 19–21 апреля с 13:00 до 17:00 около павильона VK.

Посетители форума также смогут принять участие в тематическом квесте ко Дню космонавтики. Для этого нужно найти на выставке одного из четырёх маскотов VK: кота Персика, единорога Спаркса или пёсиков Дигги и Спотти, отсканировать на скафандре QR-код и воспользоваться чат-ботом в сообществе "VK Праздники". Среди участников будут разыграны призы от компании. Квест пройдёт до 5 мая включительно.

В "Одноклассниках" к празднованию Дня космонавтики присоединятся Политехнический музей и Музей космонавтики — научные сотрудники развенчают популярные мифы о космосе, расскажут, существует ли тёмная сторона Луны и есть ли шанс рассмотреть что-то на Земле, а также ответят на вопросы слушателей.

Пользователи "Сферума" смогут добавить в чаты космические стикеры. Они будут доступны с 12 апреля в учебном профиле. В официальных каналах сервиса появится видеопривет от лётчика-космонавта Александра Мисуркина. Участникам сервиса "Другое дело" будут доступны космические тесты и онлайн-лекции о буднях космонавтов и устройстве МКС от Музея космонавтики. Среди самых активных участников будут разыграны призы от сервиса и подписки на "VK Музыку".

Подобрать космический образ можно в VK Store: в магазинах запустилась лимитированная линейка одежды и аксессуаров. Посетителей ждут тематические футболки, игрушки, шопперы и стикерпаки с маскотами. Приобрести космический мерч можно в магазинах на ВДНХ в Москве, а также в VK Store в Санкт-Петербурге и "Сириусе" (Сочи).

Ранее сообщалось, что российское общество "Знание" присоединилось к празднованию Международного дня полёта человека в космос. По всей стране в течение недели проходят встречи с Героями России, просветительские лекции, интеллектуальные викторины, тематические кинопоказы, экскурсии в местные обсерватории и планетарии.

Авторы Татьяна Миссуми