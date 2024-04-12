Россияне заметили странный след в небе после запуска ракеты с полигона Капустин Яр
Странный след в небе заметили жители Астрахани, Волгограда и Дагестана
Странный след в небе. Обложка © Telegram / SHOT
Жители Астрахани, Волгограда и Дагестана обнаружили в небе необычный след. Предположительно, он идёт от полигона Капустин Яр, сообщает SHOT.
Странный след в небе. Видео © Telegram / SHOT
Как только что сообщили в Минобороны, с полигона Капустин Яр был совершён успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Он был проведён в рамках испытаний перспективных российских комплексов для подтверждения уровня ракет, используемых в Российской армии, и подтвердил высокое качество вооружения РФ.