Россияне заметили странный след в небе после запуска ракеты с полигона Капустин Яр

Жители Астрахани, Волгограда и Дагестана обнаружили в небе необычный след. Предположительно, он идёт от полигона Капустин Яр, сообщает SHOT.

Как только что сообщили в Минобороны, с полигона Капустин Яр был совершён успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Он был проведён в рамках испытаний перспективных российских комплексов для подтверждения уровня ракет, используемых в Российской армии, и подтвердил высокое качество вооружения РФ.