РФ и страны Центральной Азии расширят сотрудничество по борьбе с террором
Россия совместно со странами Центральной Азии на фоне теракта в "Крокус сити холле" собирается сделать более тесным сотрудничество по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России после встречи в Минске министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с коллегами из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Все члены заседания выступили с осуждением теракта в "Крокусе" и принесли свои соболезнования российской стороне в связи со множеством погибших от рук террористов людей.
"В этом контексте министры высказались за последовательное расширение сотрудничества между Россией и государствами Центральной Азии в бескомпромиссной борьбе с международным терроризмом, в том числе на профильных многосторонних площадках, включая Антитеррористический центр СНГ и Региональную антитеррористическую структуру ШОС", — подчеркнули в ведомстве.
Участники встречи в Минске решили продолжать углублять доверительный диалог и усиливать взаимовыгодную партнёрскую работу в рамках "Россия – Центральная Азия" как основополагающего фактора региональной устойчивости и дальнейшего роста.
Напомним, Life.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином в рамках заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ. На встрече обсуждали региональные вопросы, глобальную мировую политику, а также сферу безопасности.
Telegram / МИД России