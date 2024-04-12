Глава МИД Таджикистана призвал наказать всех причастных к теракту в "Крокусе"
Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что наказание за теракт в "Крокус сити холле" должны понести все причастные к этому серьёзному преступлению. Это касается как исполнителей, так и организаторов, пособников и самих заказчиков жестокой расправы, указал он во время заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.
"Таджикская сторона ожидает, что следствие по теракту 22 марта в Московской области пройдёт беспристрастно и справедливо. Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления", — цитирует его департамент информации таджикского МИД.
Мухриддин также отметил, что Таджикистан в течение 30 лет противостоит беспрецедентным вызовам безопасности, указав на необходимость повысить эффективность деятельности Антитеррористического центра СНГ.
Как уже рассказывал Life.ru, сегодня состоялось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, на полях которого глава МИД РФ Сергей Лавров пообщался с коллегой из Таджикистана.
Напомним, теракт произошёл 22 марта. Преступники ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по людям. Посетители в тот вечер пришли на концерт рок-группы "Пикник". Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Четверых боевиков удалось поймать в Брянской области, когда они пытались пересечь российско-украинскую границу. Всего задержано 11 подозреваемых. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами.
Life.ru