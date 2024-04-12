Глава МИД Таджикистана призвал наказать всех причастных к теракту в "Крокусе"

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что наказание за теракт в "Крокус сити холле" должны понести все причастные к этому серьёзному преступлению. Это касается как исполнителей, так и организаторов, пособников и самих заказчиков жестокой расправы, указал он во время заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.

"Таджикская сторона ожидает, что следствие по теракту 22 марта в Московской области пройдёт беспристрастно и справедливо. Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления", — цитирует его департамент информации таджикского МИД.

Мухриддин также отметил, что Таджикистан в течение 30 лет противостоит беспрецедентным вызовам безопасности, указав на необходимость повысить эффективность деятельности Антитеррористического центра СНГ.