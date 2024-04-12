С территории Ливана было выпущено более 40 ракет в направлении Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Ливан выпустил более 40 ракет в направлении Израиля. Видео © X / jurgen_nauditt

"По тревогам, которые недавно были активированы на севере страны, было обнаружено около 40 ракет, которые пересекли территорию Ливана, часть из них была перехвачена, остальные упали на открытой местности, жертв нет", — сообщил представитель ЦАХАЛ.

Ливанское движение "Хезболла" подтвердило, что выпустило десятки ракет по артиллерийским позициям Израиля. Об этом говорится на официальной странице организации.

"В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и в поддержку его доблестного и достойного сопротивления <...> воины Исламского сопротивления нанесли удар в 20:00 вечера в пятницу по артиллерийским позициям противника в Зауре десятками ракет", — говорится в заявлении "Хезболлы".