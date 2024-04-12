Минобороны РФ опубликовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты

Появились кадры испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Видео было опубликовано в телеграм-канале Минобороны России.

Ранее Life.ru сообщал, что испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты прошёл на полигоне Капустин Яр. Как рассказали в оборонном ведомстве, запуск подтвердил высокое качество вооружения Российской армии. Там также отметили, что испытания были выполнены в полном объёме.