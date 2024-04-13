Глава Минприроды Удмуртии арестован по делу о злоупотреблении полномочиями
Заседание по делу о злоупотреблении полномочиями главы Минприроды Удмуртии. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Удмуртии
В Удмуртии по делу о злоупотреблении полномочиями арестован министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов республики.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия). Чиновник обвиняется в том, что с июля 2019 года по декабрь 2020-го согласовывал представляемую ООО "Дельта строй" исполнительную документацию, в которой содержались завышенные сведения об объёме выполненных работ по расчистке русла реки Увы в рамках заключённого между республиканским Минприроды и организацией государственного контракта. Федеральному бюджету был нанесён материальный ущерб на сумму более 23 миллионов рублей.
"Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 11 июня 2024 года", — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что в Чебоксарах суд заключил под стражу экс-заместителя главы правительства Чувашии Павла Данилова по делу о получении взятки. По версии следствия, в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года он получил от представителя коммерческих организаций взятку в размере 32 миллионов рублей за заключение подведомственными региональному Минстрою учреждениями госконтрактов с определёнными организациями.