Глава Минприроды Удмуртии арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

В Удмуртии по делу о злоупотреблении полномочиями арестован министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов республики.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия). Чиновник обвиняется в том, что с июля 2019 года по декабрь 2020-го согласовывал представляемую ООО "Дельта строй" исполнительную документацию, в которой содержались завышенные сведения об объёме выполненных работ по расчистке русла реки Увы в рамках заключённого между республиканским Минприроды и организацией государственного контракта. Федеральному бюджету был нанесён материальный ущерб на сумму более 23 миллионов рублей.

"Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 11 июня 2024 года", — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале.