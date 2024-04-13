УЕФА может лишить "Барселону" фанатов в полуфинале из-за их нацистской выходки
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность запретить болельщикам "Барселоны" посещение ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с ПСЖ. Всё дело в поведении фанатов клуба, которые демонстрировали нацистское приветствие и изображали обезьяну на трибунах во время первой игры.
Жалобу на неадекватных болельщиков подало руководство "Пари Сен-Жермен". Фанатов "Барселоны" обвинили в оправдании военных преступлений и проявлении расизма в публичном пространстве. УЕФА завёл в отношении "блауграны" дисциплинарное дело. Санкции против клуба оцениваются как вероятные.
Выкрики фанатов "Барселоны" в игре Лиги чемпионов с ПСЖ. Видео © X / Fonsi Loaiza
Скандальный инцидент с участием фаната произошёл и по завершении матча "Аль-Иттихада" с "Аль-Хилалем". Болельщик отхлестал одного из игроков плетью после словесного конфликта.
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