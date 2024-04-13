Посол раскрыл сигнал Киеву, который США послали санкциями против РФ

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отреагировал на решение Минфина США запретить импорт российского цветмета. Таким образом американские власти сигнализируют Киеву о том, что нужно и далее избегать мирного урегулирования конфликта, гласит комментарий дипломата в мессенджере Telegram.

Глава диппредставительства счёл ограничения на ввоз алюминия, никеля и меди очередным политизированным шагом. Это действие стало "даже не выстрелом в ногу, а пальбой без разбору", сравнил Антонов. Соединённые Штаты де-факто вносят дисбаланс в работу мировых рынков, надеясь, что их не коснётся грядущее повышение цен на ресурсы.

"Неужели новые ограничения — это ответ на протянутую Россией руку с конкретными предложениями по возобновлению переговоров для урегулирования ситуации на Украине? В таком случае цель рестрикций ясна: сигнал Киеву с указаниями ни на что не соглашаться, пусть это и приведёт к погибели на фронте", — выразил уверенность посол.