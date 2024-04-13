В Австрии рискнули законодательно отказаться от газа из РФ, но за четыре года

Проект закона о полном отказе от российского газа рассматривается в Австрии. Автором инициативы стала министр энергетики страны Леоноре Гевесслер, сообщила газета Kurier со ссылкой на документ.

Глава ведомства предложила стратегию поэтапного достижения цели. Каждый год местные газовые операторы должны искать российским поставщикам альтернативу, отчитываясь перед Минэнерго. К 2028-му доля новых источников должна составить 100%.

Проект принят на рассмотрение в нижнюю палату парламента Австрии. Если две трети депутатов поддержат инициативу, она пройдёт на следующий этап.