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13 апреля, 04:23

В Анталье в результате обрушения с высоты кабинки фуникулёра погиб человек

Рухнувший фуникулёр в Анталье. Обложка © X / NE KADAR OLDU?

Рухнувший фуникулёр в Анталье. Обложка © X / NE KADAR OLDU?

В Анталье в пятницу вечером из-за неисправности фуникулёра с большой высоты упала одна из кабин, есть жертва и пострадавшие, сообщили турецкие СМИ. Позже информацию подтвердил глава МВД Турции Али Ерликая.

"В результате обрушения одной из опор канатной дороги в Анталье в районе Коньяалты одна из кабин упала на скалистый склон. К сожалению, один наш гражданин погиб и семеро пострадали", — написал министр в соцсети X.

После аварии на фуникулёре находящиеся в кабинках люди ожидали эвакуации. Фото © X / g

После аварии на фуникулёре находящиеся в кабинках люди ожидали эвакуации. Фото © X / g

Он уточнил, что пятеро пострадавших доставлены вертолётом в больницу, двоих удалось эвакуировать позже. Для вызволения застрявших на дороге пассажиров задействовали вертолёт с приборами ночного видения. Также на месте работали вертолёты береговой охраны и альпинисты.

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Лариса Сафронова
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