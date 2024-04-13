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13 апреля, 05:06

Умер кот – талисман петербургского музея Анны Ахматовой по имени Кеша

Умер кот – талисман петербургского музея Анны Ахматовой по имени Кеша. Обложка © VK / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Умер кот – талисман петербургского музея Анны Ахматовой по имени Кеша. Обложка © VK / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Петербургский музей Анны Ахматовой поделился с посетителями трагичной новостью. Не стало одного из талисманов и хранителей Фонтанного дома — кота по кличке Кеша.

В музее уточнили, что питомец долго болел. Многочисленные обследования не дали результата — анализы и МРТ предрекали лишь наихудший исход. 12 апреля самые страшные прогнозы сбылись.

"Более полутора десятилетий Кеша жил в Фонтанном доме, встречал посетителей, принимал ласку и с достоинством нёс бремя всеобщей любви и внимания. Не раз он становился героем статей и телесюжетов", — сказано в некрологе.

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Это не единственное происшествие с котами 12 апреля. Ещё один питомец был выброшен из окна голым неадекватом на Среднерогатской улице в Санкт-Петербурге.

Илья Пушкарев
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