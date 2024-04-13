Умер кот – талисман петербургского музея Анны Ахматовой по имени Кеша

Петербургский музей Анны Ахматовой поделился с посетителями трагичной новостью. Не стало одного из талисманов и хранителей Фонтанного дома — кота по кличке Кеша.

В музее уточнили, что питомец долго болел. Многочисленные обследования не дали результата — анализы и МРТ предрекали лишь наихудший исход. 12 апреля самые страшные прогнозы сбылись.

"Более полутора десятилетий Кеша жил в Фонтанном доме, встречал посетителей, принимал ласку и с достоинством нёс бремя всеобщей любви и внимания. Не раз он становился героем статей и телесюжетов", — сказано в некрологе.