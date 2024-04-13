"Выступает в жанре геополитического фэнтези": Пушков оценил условие Шольца для переговоров с Путиным

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что условие, выдвинутое канцлером Германии Олафом Шольцем для разговора с российским президентом Владимиром Путиным, отражает западную доктрину, но не отвечает нынешним реалиям. Об этом сенатор написал в телеграм-канале.

"Как это расценить? Канцлер ФРГ, сам того не замечая, выступает в жанре геополитического фэнтези. Он изрекает вещи, которые отражают западную доктрину, но не вписываются в реальность", — указал Пушков.

По его словам, если два года назад подобные заявления можно было объяснить западной самонадеянностью и неверной оценкой соотношения сил, то сейчас они не имеют даже прежней хлипкой основы. Сенатор добавил, что весь ход событий, в том числе в экономике, политике и военной сфере, противоречит ожиданиям немецкого канцлера. По мнению Пушкова, разговор с Путиным на условиях главы Правительства ФРГ не состоится никогда, скорее, Шольц покинет должность, "так толком ничего не поняв".

Кроме того, Пушков подчеркнул, что Шольц собирается в Китай, чтобы надавить на лидера КНР Си Цзиньпина и вынудить его отвернуться от России. Однако у него ничего не получится. Член Совфеда дополнил, что западные лидеры абсолютно не учатся на своих ошибках.