"Выступает в жанре геополитического фэнтези": Пушков оценил условие Шольца для переговоров с Путиным
Пушков: Условие Шольца для разговора с Путиным не отвечает нынешним реалиям
Алексей Пушков. Обложка © Telegram / alexey_pushkov
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что условие, выдвинутое канцлером Германии Олафом Шольцем для разговора с российским президентом Владимиром Путиным, отражает западную доктрину, но не отвечает нынешним реалиям. Об этом сенатор написал в телеграм-канале.
"Как это расценить? Канцлер ФРГ, сам того не замечая, выступает в жанре геополитического фэнтези. Он изрекает вещи, которые отражают западную доктрину, но не вписываются в реальность", — указал Пушков.
По его словам, если два года назад подобные заявления можно было объяснить западной самонадеянностью и неверной оценкой соотношения сил, то сейчас они не имеют даже прежней хлипкой основы. Сенатор добавил, что весь ход событий, в том числе в экономике, политике и военной сфере, противоречит ожиданиям немецкого канцлера. По мнению Пушкова, разговор с Путиным на условиях главы Правительства ФРГ не состоится никогда, скорее, Шольц покинет должность, "так толком ничего не поняв".
Кроме того, Пушков подчеркнул, что Шольц собирается в Китай, чтобы надавить на лидера КНР Си Цзиньпина и вынудить его отвернуться от России. Однако у него ничего не получится. Член Совфеда дополнил, что западные лидеры абсолютно не учатся на своих ошибках.
В последний раз Шольц говорил с Путиным в конце 2022 года. После этого канцлер ФРГ неоднократно заявлял о готовности вернуться к диалогу с президентом РФ, однако не уточнял временные рамки или необходимые для этого условия. А накануне Шольц заявил, что диалог состоится лишь в том случае, если Москва откажется от достижения целей спецоперации и отзовёт войска с Украины.