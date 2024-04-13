В Алма-Ате задержали россиянина, вовлекавшего граждан СНГ в военные конфликты
В аэропорту Алма-Аты задержали находившегося в розыске гражданина России
В аэропорту Алма-Аты правоохранители задержали россиянина. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана. Гражданин РФ находился в международном розыске с сентября прошлого года.
"При прилёте авиарейса сообщением Внуково – Алматы транспортными полицейскими совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ (Комитет национальной безопасности Казахстана) задержан 32-летний гражданин России, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что россиянина объявили в розыск в сентябре 2023 года за вовлечение граждан одной из постсоветских республик и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других стран. Задержанного отправили в изолятор временного содержания, в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.
Ранее сообщалось, что шесть граждан государства Центральной Азии задержаны из-за подготовки теракта на военном объекте в Донецке. В ФСБ подчеркнули, что координировали деятельность террористической группы с территории Украины.
ТАСС / Пётр Ковалев