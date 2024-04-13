В Алма-Ате задержали россиянина, вовлекавшего граждан СНГ в военные конфликты

В аэропорту Алма-Аты правоохранители задержали россиянина. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана. Гражданин РФ находился в международном розыске с сентября прошлого года.

В ведомстве добавили, что россиянина объявили в розыск в сентябре 2023 года за вовлечение граждан одной из постсоветских республик и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других стран. Задержанного отправили в изолятор временного содержания, в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.