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13 апреля, 06:41

"Не может существовать": Сальдо оценил возможность распада Украины

Сальдо счёл распад Украины вполне вероятным сценарием развития событий

Распад Украины вполне вероятен, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он пояснил, что в нынешней форме Незалежная является "Антироссией", а значит, она не может существовать.

"В её нынешней форме Украина закономерно приходит к войне с Россией — в этом её сущность как "Антироссии". Такая Украина существовать не может и не должна", — сказал глава региона в беседе с РИА "Новости".

По словам Сальдо, ещё по итогам президентских выборов в 2019 году на Украине было понятно, что Владимир Зеленский, будучи бывшим комиком, не приведёт страну ни к чему хорошему.

Сальдо: За минувшие сутки ВСУ выпустили 42 снаряда по Херсонской области
Сальдо: За минувшие сутки ВСУ выпустили 42 снаряда по Херсонской области

Ранее Владимир Сальдо констатировал, что Владимир Зеленский стал военным диктатором. По его словам, отказавшись от проведения выборов на Украине, тот загнал себя в безвыходную ситуацию.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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