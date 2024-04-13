Распад Украины вполне вероятен, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он пояснил, что в нынешней форме Незалежная является "Антироссией", а значит, она не может существовать.

"В её нынешней форме Украина закономерно приходит к войне с Россией — в этом её сущность как "Антироссии". Такая Украина существовать не может и не должна", — сказал глава региона в беседе с РИА "Новости".

По словам Сальдо, ещё по итогам президентских выборов в 2019 году на Украине было понятно, что Владимир Зеленский, будучи бывшим комиком, не приведёт страну ни к чему хорошему.