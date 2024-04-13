В Белгородской области сбили ещё один украинский беспилотник самолётного типа
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку Украины атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны страны в субботу, 13 апреля.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, утром 13 апреля силы ПВО уже сбивали украинский беспилотник над Белгородской областью. Киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением БПЛА самолётного типа.
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