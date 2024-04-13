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13 апреля, 08:14

В Белгородской области сбили ещё один украинский беспилотник самолётного типа

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку Украины атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны страны в субботу, 13 апреля.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Три украинских дрона сбили над Белгородской областью
Три украинских дрона сбили над Белгородской областью

Напомним, утром 13 апреля силы ПВО уже сбивали украинский беспилотник над Белгородской областью. Киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением БПЛА самолётного типа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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