Посольству Украины привиделась буква Z в логотипе черногорского телеканала

Посольство Украны в Черногории возмутилось из-за "буквы Z" в логотипе телеканала TVCG2. Как пишет Vijesti, соответствующее замечание было направлено государственной телерадиокомпании страны RTCG.

На деле же "Z" означает цифру 2, подчёркивает издание. Ни посол Незалежной Олег Герасименко, ни гендиректор компании Борис Раонич не стали пояснять журналистам подробности инцидента. Указывается, что новый логотип для принадлежащих RTCG телеканалов был заказан в августе 2023 года, символику официально изменили в марте.

Логотип черногорского телеканала TVCG2, возмутивший Посольство Украины. Фото © tcg.me