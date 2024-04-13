Азербайджан обвинил Армению в обстреле из стрелкового оружия позиций на границе
Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе со стороны Вооружённых сил Армении. Как сообщается на официальном сайте оборонного ведомства, огонь вёлся с помощью стрелкового оружия.
"13 апреля около 08:30 [07:30 мск] подразделения Вооружённых сил Армении со своих позиций в направлении населённого пункта Чинарлы Товузгалинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района", — указано в сообщении.
В ведомстве дополнили, что подразделения Азербайджана "приняли адекватные ответные меры" в указанном направлении. В Ереване пока не прокомментировали данный инцидент.
А ранее Life.ru писал, что утром 6 апреля Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстрелах на границе. Всего за сутки подразделения азербайджанской армии подвергались обстрелу в общей сложности 30 раз.
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