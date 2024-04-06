Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в 30 обстрелах на границе

Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в 30 обстрелах позиции азербайджанской армии на границе за минувшие сутки. Огонь вёлся в направлении ряда населённых пунктов сопредельных с Арменией Товузского, Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов, заявили в Баку.

"За минувшие сутки подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на различных направлениях, подвергались обстрелу в общей сложности 30 раз", — сказано в сообщении МО.