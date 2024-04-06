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6 апреля, 06:02

Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в 30 обстрелах на границе

Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в 30 обстрелах позиции азербайджанской армии на границе за минувшие сутки. Огонь вёлся в направлении ряда населённых пунктов сопредельных с Арменией Товузского, Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов, заявили в Баку.

"За минувшие сутки подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на различных направлениях, подвергались обстрелу в общей сложности 30 раз", — сказано в сообщении МО.

Согласно сведениям оборонного ведомства, огонь из стрелкового оружия открывался по позициям сил республики 5 апреля с 21:55 по 23:20 (с 20:55 по 22:20 мск) с перерывами.

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А ранее парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном. В Кремле поставили под сомнение её эффективность из-за того, что миссия будет находиться там без учёта мнения Азербайджана.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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