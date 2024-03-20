В Кремле усомнились, что миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана будет эффективной

Наблюдательная миссия Евросоюза на границе Армении и Азербайджана будет находиться там без учёта мнения последнего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля усомнился, что в Баку с пониманием будет встречен такой мандат.

"Вопрос, что является предметом наблюдения и признаётся ли эта миссия азербайджанской стороной. Я сомневаюсь, что там с пониманием будет встречен такой мандат. Это такое, одностороннее решение Еревана. Стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии", — отметил он.