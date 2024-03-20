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20 марта, 10:31

В Кремле усомнились, что миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана будет эффективной

Песков: Баку не соглашался с миссией Евросоюза в Армении

Наблюдательная миссия Евросоюза на границе Армении и Азербайджана будет находиться там без учёта мнения последнего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля усомнился, что в Баку с пониманием будет встречен такой мандат.

"Вопрос, что является предметом наблюдения и признаётся ли эта миссия азербайджанской стороной. Я сомневаюсь, что там с пониманием будет встречен такой мандат. Это такое, одностороннее решение Еревана. Стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии", — отметил он.

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Напомним, в минувшем декабре глава евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал практически двукратное увеличение гражданской миссии ЕС в Армении — до 209 человек. Политик утверждает, что это повысит безопасность границы республики с Азербайджаном. Сегодня, 20 марта, парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе миссии. После подписания документа Ереван начнёт рассматривать её как представительство с дипломатическим статусом по таможенным и налоговым вопросам.

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ТАСС / Александр Патрин

Александр Юнашев
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