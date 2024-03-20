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20 марта, 07:45

В Армении ратифицировали соглашение о миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном. За проголосовали 57 депутатов, а против — ни одного. Ещё 27 членов законодательного органа воздержались.

Решение вступит в силу после подписания президентом Ваагном Хачатуряном, документ позволит армянской стороне рассматривать миссию, в том числе её подразделения, штаб-квартиру и персонал, как представительство с дипломатическим статусом по таможенным и налоговым вопросам.

Как отметил министр иностранных дел закавказской республики Арарат Мирзоян, работа миссии является первым случаем, когда Евросоюз как институт принимает участие в сфере, касающейся безопасности Армении.

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Напомним, в минувшем декабре глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал практически двукратное увеличение гражданской миссии ЕС в Армении — до 209 человек. По мнению политика, это повысит безопасность границы республики с Азербайджаном. Однако, как указывал замглавы МИД РФ Михаил Галузин, это лишь увеличит напряжённость в регионе.

Обложка ©

Unsplash / Nasser Ansari

Матвей Константинов
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