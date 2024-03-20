В Армении ратифицировали соглашение о миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном. За проголосовали 57 депутатов, а против — ни одного. Ещё 27 членов законодательного органа воздержались.

Решение вступит в силу после подписания президентом Ваагном Хачатуряном, документ позволит армянской стороне рассматривать миссию, в том числе её подразделения, штаб-квартиру и персонал, как представительство с дипломатическим статусом по таможенным и налоговым вопросам.

Как отметил министр иностранных дел закавказской республики Арарат Мирзоян, работа миссии является первым случаем, когда Евросоюз как институт принимает участие в сфере, касающейся безопасности Армении.