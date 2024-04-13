Эксперт объяснил, как российские удары по украинским ПХГ лишают Киев заработка

Удары по подземным хранилищам газа (ПХГ) на западе Украины могут привести к невозможности закачки и извлечения голубого топлива. Это исключает их использование в качестве таможенного склада газа для европейских компаний, заявил главный редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика ИНФО" Борис Марцинкевич.

Ранее пресс-служба группы "Нафтогаз" заявила, что два подземных хранилища газа были атакованы на Украине рано утром 11 апреля. По словам Марцинкевича, эти объекты представляют собой выработанное газовое месторождение, топливо закачивается туда под давлением и извлекается под обратным давлением. Эксперт пояснил, что удары наносились по системе распределения, где находятся связанные между собой газоперекачивающие агрегаты.

"Если по ним нанесён удар, то газ, который хранится, теперь хранится надёжно, извлечь его нельзя. Катастрофический случай, когда украинский режим не сможет ничего украсть, думаю, по этому поводу они больше всего и переживают", — пояснил Марцинкевич в беседе с РИА "Новости".

Специалист добавил, что для работы хранилища и запитки агрегатов и газораспределительных станций необходима электроэнергия. В результате недавних атак были повреждены генерирующие мощности на западе Украины, поэтому в этом вопросе тоже могут возникнуть определённые трудности. Следовательно, планы дать Европе возможность хранить в ПХГ свой газ оказались под угрозой. Как считает эксперт, европейские компании, скорее всего, не пойдут на подобные риски.