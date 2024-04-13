Врач рассказал, сколько нужно пить воды весной, чтобы хорошо себя чувствовать

Для того чтобы организм человека правильно функционировал, в сутки необходимо выпивать минимум 30–40 миллилитров воды на один килограмм веса. Об этом рассказал терапевт Максим Антонов.

"С приходом тепла, при физической активности, занятиях спортом, тяжёлой работе приём воды увеличивается из расчёта 40–60 миллилитров на один килограмм в среднем и может достигать четырёх-шести литров в сутки", — пояснил врач в беседе с RT.

По его словам, сейчас активно набирает популярность вода с лимоном. Она утоляет жажду, помогает иммунитету, а также способствует сбросу лишнего веса и улучшению пищеварения. Однако лимон с осторожностью следует употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также медик советует отказаться от магазинных соков, сладких газировок, кофе и алкогольных напитков. В первых двух содержится много сахара, а кофе вымывает кальций, что негативно влияет на кости и сосуды. Алкоголь же "стирает" симптомы обезвоживания: сухость во рту, бледность, ухудшение самочувствия.

"Кроме того, и кофе, и спиртные напитки обладают мочегонным эффектом, из-за этого потеря жидкости только возрастает", — отметил врач.

Антонов добавил, что дефицит воды в организме может привести к нарушению водно-солевого баланса и образованию камней в почках и мочевом пузыре. Кроме того, из-за нехватки воды кровь становится более вязкой, что грозит инфарктом, инсультом, образованием тромбов и варикозом. Обезвоживание сказывается и на внешнем виде, так как кожа теряет упругость и приобретает нездоровый оттенок, резюмировал специалист.