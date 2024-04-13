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13 апреля, 09:44

Спасатели эвакуировали 128 человек после аварии на фуникулёре в Анталье

Пассажиры фуникулёра застряли на канатной дороге в турецкой Анталье. Обложка © Hurriyet

Пассажиры фуникулёра застряли на канатной дороге в турецкой Анталье. Обложка © Hurriyet

Фуникулёр со 184 пассажирами застрял на канатной дороге в турецкой Анталье. Как сообщил мэр города Мухиттин Бёчек, спасатели эвакуировали 128 человек.

"Наши усилия по спасению граждан, застрявших на канатной дороге, продолжаются", — сказал градоначальник журналистам, добавив, что эвакуированы люди из 16 кабин.

Бёчек добавил, что пассажиры остаются ещё в восьми кабинах. На месте работают экстренные службы.

Генеральное консульство России в Анталье в своём телеграм-канале уточнило, что граждан РФ среди погибших и пострадавших нет.

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Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в Анталье в результате обрушения с высоты кабинки фуникулёра погиб человек. Причины инцидента устанавливаются.

Никита Никонов
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