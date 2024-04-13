Спасатели эвакуировали 128 человек после аварии на фуникулёре в Анталье

Фуникулёр со 184 пассажирами застрял на канатной дороге в турецкой Анталье. Как сообщил мэр города Мухиттин Бёчек, спасатели эвакуировали 128 человек.

"Наши усилия по спасению граждан, застрявших на канатной дороге, продолжаются", — сказал градоначальник журналистам, добавив, что эвакуированы люди из 16 кабин.

Бёчек добавил, что пассажиры остаются ещё в восьми кабинах. На месте работают экстренные службы.

Генеральное консульство России в Анталье в своём телеграм-канале уточнило, что граждан РФ среди погибших и пострадавших нет.