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13 апреля, 10:45

Комбат ВСУ назвал территории, которых может лишиться Украина

Комбат ВСУ Куриленко считает, что Украина может потерять территории до Днепра

Украинские войска не смогут отразить наступление ВС России без помощи Запада, в результате чего Киев потеряет территории вплоть до реки Днепр. Об этом заявил командир батальона специального назначения ВСУ Павел Куриленко.

"Мы подвергнемся полномасштабному и мощному наступлению <...> Она (линия фронта. — Прим. Life.ru) застынет вдоль реки Днепр, и мы потеряем территории вплоть до этой черты. Этот так называемый переломный момент, который сейчас наступает, искусственно создан нашими западными партнёрами", сказал Куриленко в интервью британской газете The Daily Telegraph.

Украинский командир назвал ужасным обеспечение войск амуницией и снарядами, отметив, что запасы поставленного Западом вооружения быстро исчерпываются.

"Начертят ту карту, которую захотят": Украину предупредили о возможной потере двух городов
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Ранее Life.ru писал, что союзники намекнули Украине на скорый выход в свободное плавание. У властей США нет никакого плана Б, признали в Вашингтоне.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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