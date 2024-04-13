Комбат ВСУ назвал территории, которых может лишиться Украина

Украинские войска не смогут отразить наступление ВС России без помощи Запада, в результате чего Киев потеряет территории вплоть до реки Днепр. Об этом заявил командир батальона специального назначения ВСУ Павел Куриленко.

"Мы подвергнемся полномасштабному и мощному наступлению <...> Она (линия фронта. — Прим. Life.ru) застынет вдоль реки Днепр, и мы потеряем территории вплоть до этой черты. Этот так называемый переломный момент, который сейчас наступает, искусственно создан нашими западными партнёрами", — сказал Куриленко в интервью британской газете The Daily Telegraph.

Украинский командир назвал ужасным обеспечение войск амуницией и снарядами, отметив, что запасы поставленного Западом вооружения быстро исчерпываются.