Вашингтон не имеет резервного плана по оказанию Киеву финансовой помощи. Последняя надежда Украины — 60-миллиардный транш — всё ещё заблокирована в Конгрессе, сообщили в агентстве Bloomberg со ссылкой на чиновников, пожелавших остаться анонимными.

"У США нет плана Б по оказанию помощи Украине", — заявили агентству.

Из-за нехватки оружия ВСУ вынуждены экономить ракеты и артиллерийские снаряды. В течение нескольких недель превосходство России над Украиной достигнет отметки 10:1, привели в агентстве Bloomberg заявление главы Европейского командования ВС США Кристофера Каволи в Конгрессе.