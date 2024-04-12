Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 03:33

"Плана Б нет": Союзники намекнули Украине на скорый выход в свободное плавание

Bloomberg: Американские власти не имеют плана Б по оказанию помощи Украине

Вашингтон не имеет резервного плана по оказанию Киеву финансовой помощи. Последняя надежда Украины — 60-миллиардный транш — всё ещё заблокирована в Конгрессе, сообщили в агентстве Bloomberg со ссылкой на чиновников, пожелавших остаться анонимными.

"У США нет плана Б по оказанию помощи Украине", — заявили агентству.

Из-за нехватки оружия ВСУ вынуждены экономить ракеты и артиллерийские снаряды. В течение нескольких недель превосходство России над Украиной достигнет отметки 10:1, привели в агентстве Bloomberg заявление главы Европейского командования ВС США Кристофера Каволи в Конгрессе.

"Исходя из моего 37-летнего опыта службы в Вооружённых силах, если одна сторона может стрелять, а другая сторона не может стрелять в ответ, проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ. Таким образом, ставки очень высоки", — уверен генерал.

Зеленский: У Украины нет плана Б на случай, если США откажутся помогать Киеву
Зеленский: У Украины нет плана Б на случай, если США откажутся помогать Киеву

Без поддержки Конгресса США Украина не только будет вынуждена забыть о победе, но и рискует исчезнуть с карты мира, заявлял ранее Владимир Зеленский. Чтобы выпросить у американских союзников деньги, политик решил анонсировать новое контрнаступление.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров