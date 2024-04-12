"Плана Б нет": Союзники намекнули Украине на скорый выход в свободное плавание
Bloomberg: Американские власти не имеют плана Б по оказанию помощи Украине
Вашингтон не имеет резервного плана по оказанию Киеву финансовой помощи. Последняя надежда Украины — 60-миллиардный транш — всё ещё заблокирована в Конгрессе, сообщили в агентстве Bloomberg со ссылкой на чиновников, пожелавших остаться анонимными.
"У США нет плана Б по оказанию помощи Украине", — заявили агентству.
Из-за нехватки оружия ВСУ вынуждены экономить ракеты и артиллерийские снаряды. В течение нескольких недель превосходство России над Украиной достигнет отметки 10:1, привели в агентстве Bloomberg заявление главы Европейского командования ВС США Кристофера Каволи в Конгрессе.
"Исходя из моего 37-летнего опыта службы в Вооружённых силах, если одна сторона может стрелять, а другая сторона не может стрелять в ответ, проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ. Таким образом, ставки очень высоки", — уверен генерал.
Без поддержки Конгресса США Украина не только будет вынуждена забыть о победе, но и рискует исчезнуть с карты мира, заявлял ранее Владимир Зеленский. Чтобы выпросить у американских союзников деньги, политик решил анонсировать новое контрнаступление.
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