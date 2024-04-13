Фастфуд ни при чём: Врач развеяла главный миф о гастрите и назвала истинных виновников его появления
Врач Левитская: Употребление фастфуда и еда всухомятку не приводят к гастриту
Употребление фастфуда и еда всухомятку не приводят к гастриту, уверяет врач. Обложка © Freepik
Гастрит не возникает из-за любви к фастфуду и еды всухомятку. Причинами воспалительных изменений слизистой оболочки желудка могут быть бактерии, злоупотребление алкоголем и некоторые заболевания. Об этом рассказала гастроэнтеролог Анастасия Левитская.
"Чтобы выявить это заболевание, врач должен учесть историю болезни, наследственность, провести ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопию, или просто гастроскопию) и/или дыхательный тест на заражение бактерией Helicobacter pylori (HP). Именно она вызывает хроническое воспаление в желудке, гастрит и язвы. Без лечения гастрит может привести к раку", — подчеркнула врач в беседе с "Газетой.ru".
По её словам, гастрит может развиться и при аутоиммунном процессе при выработке антител. К воспалению также может привести чрезмерный заброс желчи в желудок.
"Бактериальные и вирусные инфекции, злоупотребление алкоголем — факторы риска дефектов слизистой желудка. Реже к гастриту приводят болезнь Крона, сахарный диабет и другие заболевания", — заключила медик.
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