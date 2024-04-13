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13 апреля, 10:15

Минобороны официально сообщило об освобождении Первомайского

Российские военные освободили село Первомайское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" активными и самоотверженными действиями освобождён населённый пункт Первомайское Донецкой Народной Республики", — проинформировали в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что российские военные отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад противника в районах населённых пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское (ДНР).

Потери ВСУ составили до 235 военных, две боевые бронированные машины, 122 мм гаубицу Д-30 и три автомобиля.

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Ранее военкоры сообщили, что Российская армия освободила Первомайское. По их данным, подразделения 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса выбили с позиций отряды противника и полностью овладели населённым пунктом.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Никонов
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