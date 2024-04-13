Минобороны официально сообщило об освобождении Первомайского

Российские военные освободили село Первомайское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" активными и самоотверженными действиями освобождён населённый пункт Первомайское Донецкой Народной Республики", — проинформировали в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что российские военные отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад противника в районах населённых пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское (ДНР).

Потери ВСУ составили до 235 военных, две боевые бронированные машины, 122 мм гаубицу Д-30 и три автомобиля.