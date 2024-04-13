Раскрыты огромные суточные потери ВСУ на одном из самых горячих участков фронта

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 500 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают бойцы Южной группировки войск ВС РФ, они заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригадам противника в районах Красногоровки и Антоновки Донецкой Народной Республики.

"Также отражены две атаки штурмовых групп противника южнее населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.

Помимо личного состава ВСУ лишились танка, трёх боевых бронированных машин, 23 автомобилей и боевой машины зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял две американские 155-миллиметровые гаубицы М777, 152-миллиметровую гаубицу Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.