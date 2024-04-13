Раскрыты огромные суточные потери ВСУ на одном из самых горячих участков фронта
ВСУ за сутки потеряли более 500 военнослужащих на Донецком направлении
За минувшие сутки ВСУ потеряли более 500 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают бойцы Южной группировки войск ВС РФ, они заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригадам противника в районах Красногоровки и Антоновки Донецкой Народной Республики.
"Также отражены две атаки штурмовых групп противника южнее населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.
Помимо личного состава ВСУ лишились танка, трёх боевых бронированных машин, 23 автомобилей и боевой машины зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял две американские 155-миллиметровые гаубицы М777, 152-миллиметровую гаубицу Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
Ранее Минобороны раскрыло недельные потери ВСУ на Донецком направлении. Так, речь идёт о более чем трёх тысячах человек и трёх танках.
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