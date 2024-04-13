222 украинских дрона уничтожены за последние сутки в зоне СВО
Минобороны: Российские силы ПВО за сутки сбили 222 украинских беспилотника
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 222 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в субботу, 13 апреля.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112 районах", — добавили в оборонном ведомстве.
Также силы ПВО сбили восемь реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, "Vampire" и управляемую авиационную бомбу JDAM.
А ранее Life.ru писал, что российские военные за неделю уничтожили пять украинских пусковых установок ЗРК SAMP/T. Кроме того, были ликвидированы две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
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