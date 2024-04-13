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13 апреля, 11:18

Турция опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО

В Турции заявили, что не передавали Израилю данные с базы НАТО

Появившаяся в соцсетях информация о том, что Турция якобы передала Израилю данные с радарной базы НАТО под названием Кюречик, не соответствует действительности. Об этом журналистам сообщили в канцелярии президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Утверждения по радарной базе Кюречик, появившиеся в соцсетях <...>, не соответствуют действительности", — говорится в заявлении.

В канцелярии Эрдогана подчеркнули, что база Кюречик в Малатье была создана прежде всего для защиты нацбезопасности самой Турции. А данные с объекта передаются и используются исключительно для обороны союзников республики по НАТО, а Израиль, как известно, не является членом этого военно-политического блока.

Ранее сообщения о якобы снабжении Турцией Израиля информацией, полученной с радарной базы, появились в соцсетях на фоне растущей напряжённости между Тегераном и Тель-Авивом.

До этого стало известно, что сразу несколько западных стран призвали своих граждан не посещать Иран и Израиль из-за угрозы эскалации в регионе. Предупреждения касаются также Ливана и палестинских территорий.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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