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13 апреля, 02:25

Власти Германии, Франции и Австрии призвали граждан не посещать Ближний Восток

Министерства иностранных дел Германии, Франции, Италии, Швейцарии и Канады предостерегли своих граждан от поездок в ближневосточный регион, в частности в Израиль, Палестину, Ливан и Иран. Подобные меры приняты в связи с очередным обострением отношений между еврейским государством и Тегераном.

Ранее Life.ru писал, что воздержаться от поездок на Ближний Восток посоветовал и МИД России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, по-прежнему остаётся нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем. Что касается Иордании — там сейчас относительно спокойно, так как боевые действия вряд ли перекинутся на эту территорию из сектора Газа.

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Напомним, 1 апреля Израиль нанёс авиаудар по иранскому консульству в Сирии. Жертвами атаки стали 11 человек, в том числе семь офицеров КСИР. Тегеран пообещал еврейскому государству неминуемый ответ на это "трусливое преступление", всерьёз обеспокоив американские власти.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Лариса Сафронова
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