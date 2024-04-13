Власти Германии, Франции и Австрии призвали граждан не посещать Ближний Восток

Министерства иностранных дел Германии, Франции, Италии, Швейцарии и Канады предостерегли своих граждан от поездок в ближневосточный регион, в частности в Израиль, Палестину, Ливан и Иран. Подобные меры приняты в связи с очередным обострением отношений между еврейским государством и Тегераном.

Ранее Life.ru писал, что воздержаться от поездок на Ближний Восток посоветовал и МИД России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, по-прежнему остаётся нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем. Что касается Иордании — там сейчас относительно спокойно, так как боевые действия вряд ли перекинутся на эту территорию из сектора Газа.