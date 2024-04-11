МИД советует россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток

МИД призывает граждан РФ воздержаться от путешествий на Ближний Восток, в том числе в Ливан, Израиль и Палестину. Об этом сказала РИА "Новости" официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Напряжённая обстановка в регионе Ближнего Востока сохраняется. По-прежнему остаётся нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем", — уточнила она.

По её словам, относительно спокойно сейчас в Иордании, так как боевые действия вряд ли перекинутся на эту территорию из сектора Газа. Захарова посоветовала взвесить все за и против в случае необходимости отправиться в поездку на Ближний Восток. Она также рекомендовала россиянам отслеживать сообщения российского МИД, в том числе пользоваться приложением "Помощник за рубежом".