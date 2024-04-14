Живое — не самое вкусное, а тёмное — не самое горькое: Сомелье развеяла 6 главных мифов о пиве

Существует мнение, что российское крафтовое пиво не очень хорошее и якобы уступает по качеству европейскому. Сомелье Анна Трифонова не согласилась с ним, отметив, что отечественный продукт является одним из лучших. Эксперт развеяла шесть главных мифов о пиве.

"Крафтовое пиво в РФ по качеству ингредиентов превосходит весь европейский рынок. В нашей стране зарегистрировано 26 сортов хмеля. А в хранилище Чувашской Республики заморожено 250 видов со всего света, солод (ячмень) — один из самых лучших в мире", — пояснила сомелье в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт добавила, что, в отличие от вин, где в силу почвенно-климатических факторов России не достичь уровня Франции, на слепых пивных дегустациях пенное из РФ занимает лидирующие позиции последние шесть лет.

Второй миф о том, что у крафтового пива нет стиля. По словам Трифоновой, это не так. Крафтовое пиво, сваренное по основному рецепту, — это лагер, эль, портер, стаут, барливайн, отметила сомелье. Пивовар может добавить авторские добавки и специи, но не в ущерб технологиям.

Третий миф заключается в том, что живое пиво (с коротким сроком хранения) якобы качественнее и вкуснее пастеризованного (с долгим сроком). Как пояснила специалист, живое пиво является заражённым. Оно изготавливается в пивоварнях, где при розливе в напиток попадают бактерии и микробы из воздуха. Исключить это поможет стерильность, которая возможна только в промышленных масштабах. Пиво с длительным хранением всё же лучше по вкусу и качеству, утверждает Трифонова.

Также заблуждением является то, что порошковое пиво дешевле живого и пастеризованного. По словам эксперта, основным ингредиентом порошкового пива является высушенный до фракций хмель, а чтобы приготовить продукт, кроме воды потребуется солод (самая дорогая составляющая пивной цепочки). Поэтому при подсчёте экономики пива выгоднее будет приобретать заводской продукт, говорит сомелье.

Развенчивая пятый миф, специалист призвала не бояться хмелепродуктов.

"Хмель в первую очередь придаёт напитку горечь. Гранулированный будет хмель, из шишек или из экстракта — не имеет значения. Вкус пива от этого не испортится", — отметила Трифонова.

Шестой миф — о том, что тёмное пиво является самым горьким. Сомелье пояснила, что его отличие от светлого — в солоде и хмеле. Для тёмных сортов солод обжаривается до карамельной корочки, придающей пиву сладость. Помимо этого, хмель, который делает напиток горьким, чувствуется тем меньше, чем темнее и плотнее напиток.