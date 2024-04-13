Токаев отменил проведение международного форума "Астана" из-за мощного паводка

Международный форум "Астана" не состоится в столице Казахстана в июне из-за небывалого паводка. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Паводок в Казахстане. Видео © Telegram / МЧС РК

"В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны мною принято решение отменить проведение международного форума "Астана" 13–14 июня этого года", — написал Токаев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Глава республики добавил, что мероприятие состоится в следующем году.

Главными темами международного форума "Астана" должны были стать внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивость, энергетика и изменение климата, экономика и финансы.