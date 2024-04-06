Токаев назвал паводки в Казахстане самым крупным стихийным бедствием за 80 лет
Паводки в Казахстане. Обложка © Х / Kloop
В Казахстане паводки оказались самым масштабным природным бедствием в стране за последние восемьдесят лет, подтопленными числятся более трёх тысяч частных домов. Об этом сказал президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет", — заявил он в телеобращении к населению.
Токаев добавил, что режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в десяти регионах Казахстана, при этом вода продолжает прибывать. По данным МЧС, сейчас затоплено свыше 3 тысяч частных домовладений, эвакуировать пришлось около 46 тысяч жителей, среди которых почти 15 тысяч — это дети.
Ранее сообщалось, что 4 апреля в Оренбуржье вводится режим ЧС для оперативного проведения мероприятий, направленных на борьбу с паводками и сведению к минимуму возможного ущерба для жителей региона и объектов инфраструктуры. Уже вечером 5 апреля дамба в Орске под напором воды получила повреждения. Момент обрушения попал на видео. Местные жители начали спешно покидать зону подтопления, на выезде из города образовалась пробка из десятков машин. После этого часть Орска сразу же начала уходить под воду. Утром стало известно, что в результате ЧП погибло три человека.