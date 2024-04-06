Токаев назвал паводки в Казахстане самым крупным стихийным бедствием за 80 лет 6 апреля, 09:33 Паводки в Казахстане. Обложка © Х / Kloop

В Казахстане паводки оказались самым масштабным природным бедствием в стране за последние восемьдесят лет, подтопленными числятся более трёх тысяч частных домов. Об этом сказал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет", — заявил он в телеобращении к населению.

Токаев добавил, что режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в десяти регионах Казахстана, при этом вода продолжает прибывать. По данным МЧС, сейчас затоплено свыше 3 тысяч частных домовладений, эвакуировать пришлось около 46 тысяч жителей, среди которых почти 15 тысяч — это дети.

Авторы Татьяна Миссуми