В Британии назвали условие, без которого Россия не завершит СВО
Британский политик Гэллоуэй: Конфликт не закончится, пока РФ не защитит Донбасс
Конфликт на Украине не закончится, пока Россия не защитит Донбасс, заявил известный британский политик Джордж Гэллоуэй. Он напомнил, что на мирное население региона продолжают сыпаться снаряды американского производства, поставляемые Киеву в качестве военной помощи.
"Россия не прекратит конфликт, пока это оружие не окажется так далеко, что не сможет навредить никому из этнических русских на Украине", — добавил Гэллоуэй в видео на своём ютуб-канале.
Он напомнил, что жертвами киевского режима после государственного переворота в 2014 году уже стали тысячи человек.
Ранее американский военный эксперт заявил в беседе с изданием Business Insider, что ВС России истощают ВСУ на поле боя. По его словам, это грозит неспособностью Киева начать новое контрнаступление.
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