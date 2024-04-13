Конфликт на Украине не закончится, пока Россия не защитит Донбасс, заявил известный британский политик Джордж Гэллоуэй. Он напомнил, что на мирное население региона продолжают сыпаться снаряды американского производства, поставляемые Киеву в качестве военной помощи.

"Россия не прекратит конфликт, пока это оружие не окажется так далеко, что не сможет навредить никому из этнических русских на Украине", — добавил Гэллоуэй в видео на своём ютуб-канале.

Он напомнил, что жертвами киевского режима после государственного переворота в 2014 году уже стали тысячи человек.