Знаковый четвертьфинал: От кого избавились Гагарина и Zivert и как раскрыли "русскую Адель" в шоу "Голос" Этап четвертьфинала шоу "Голос" вышел в прямом эфире на Первом канале, а будущее участников определяли не только наставники, но и зрители. Life.ru рассказывает главное из нового выпуска. 13 апреля, 21:25 Наставница шоу "Голос" Полина Гагарина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987

Ведущая телепроекта Яна Чурикова начала новый выпуск "Голоса" с печальной ноты. Она отметила, что 8 апреля не стало Евгения Кунгурова, который 12 лет назад принимал участие в первом сезоне шоу. Оперный певец в составе команды Александра Градского добрался до полуфинала "Голоса".

— Давайте сегодня вместе вспомним этого талантливого и замечательного человека, — отметила Чурикова, а следом в эфире Первого канала показали выступление Кунгурова с песней "Есть только миг".

Евгений покончил жизнь самоубийством. Как оказалось позже, у него было психическое расстройство и он несколько раз лежал в психбольнице.

Не обошли стороной и космическую дату выхода нового выпуска "Голоса" — 12 апреля. Чурикова со словами "Гагарина, поехали!" объявила выступление участниц из команды популярной певицы. И тут же произошёл первый скандал.

Zivert наехала на Гагарину

Подопечная из команды Полины Гагариной Алина Калашникова исполнила песню "Больно" Нюши. Однако Zivert, которая изначально была наставницей Алины на проекте, не оценила номер и призналась, что это был не уровень Калашниковой.

Участница шоу "Голос" Алина Калашникова. Фото © 1tv.ru

Фанаты же уверены, что Гагарина просто слила участницу (она дала ей всего 20%, а другим — 50 и 30%). Полина спасла Калашникову от ухода с проекта лишь в предыдущем туре и не успела проникнуться к ней. Вот что поклонники написали в официальной группе телепроекта во "ВКонтакте":

"Песня вообще не для неё. Как всегда, обычная практика слива спасённого участника", "От Гагариной другого не жду", "Треш просто... фальшиво. Слили девочку", "Такое ощущение, что Гагарина дала ей специально песню, не подходящую ей. Очень жаль, девочка-то хорошая", "Песня совсем не для неё, ждала большего", "А лучше песни не нашлось?", "Песня ни о чём, голос Алины способен на более крутые вещи. Похоже на слив".

Но причина такого слабого выступления оказалась совсем в другом. Беляев заявил, что Алина болела и плохо себя чувствовала. А следом сама Гагарина ответила на претензии Юлии, подтвердив болезнь участницы: "У Алины всю неделю была температура 39. Она не могла репетировать и вообще петь. Эта песня предлагалась в другом виде, но получилась только такой. Иногда артисты выходят в состоянии, что не могут даже стоять. Но на это они и артисты. Она вышла и справилась".

Фанаты раскритиковали Zivert

Но досталось от фанатов и самой Zivert. Её также обвинили в сливе спасённого участника Анатолия Колмагорова, который в четвертьфинале спел песню "Сеньорита".

Участник шоу "Голос" Анатолий Колмагоров. Фото © 1tv.ru

"Наставницы решили слиться и слить, сегодня такое ощущение", "Выбор песни — жуть", "Полный кошмар с песней. У Юли явно было сильное затмение разума", "Не ожидала настолько слабого номера от Zivert", "Какой ужас, что за материал выбрали для него? У Zivert нет вкуса", "Хотелось, чтобы песня поскорее закончилась", "Обидно за участников. Что за репертуар им дают? Песни нормальные закончились?"

Новая фаворитка

Одним из ярких номеров стало выступление участницы из команды Антона Беляева Анастасии Садковской, которая представила свою версию известной песни Natural Blues. Фанаты с восторгом оценили выступление этой конкурсантки и даже сравнили её с самой Адель.

Участница шоу "Голос" Анастасия Садковская. Фото © 1tv.ru

"Адель по-русски", "Огонь! Просто наша "русская Адель", "Победитель для меня", "В финал её", "Настя — главная фаворитка на победу", "Мы все знаем, что наша родина богата Аделями. И они ещё круче", "Вот повезло Насте с репертуаром. Ещё и в финал выйдет, надеюсь".

В итоге в полуфинал прошли Евгений Курчич и Богдан Шувалов (команда Гагариной), Алексей Сулима и Полина Чусовитина (команда Zivert), Бэка Шошиашвили и Анастасия Садковская (команда Беляева), Георгий Русских и Дарья Звездина (команда Преснякова).

Шоу близится к своему завершению. Уже в следующую пятницу, 19 апреля, мы узнаем имена финалистов.

Авторы Кира Громова