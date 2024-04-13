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13 апреля, 17:42

"Уважаем Венскую конвенцию": Захарова высказалась о жалобе жены сотрудника Посольства Киргизии

Захарова: Россия уважает Венскую конвенцию и особый статус дипломатов

Проводимая МВД России проверка вокруг ситуации с сотрудником Посольства Киргизии в Москве показывает, что российская сторона уважает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и особый статус дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала ситуацию с жалобой жены сотрудника киргизской дипмиссии в Москве, из-за которой МВД начало проверку в отношении столичных полицейских.

"Ещё раз подтверждаем уважение нашей страной Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса.
Расследование, о котором заявили коллеги в МВД, дополнительно это подчёркивает", — написала Захарова в телеграм-канале.

В пятницу, 12 апреля, в МИД Киргизии выразили РФ обеспокоенность из-за действий полиции по отношению к семье дипломата республики, при этом не уточнив подробности. Как позже сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, "в связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего".

Ранее сообщалось, что Москва и Бишкек выразили готовность совместно противостоять трансграничным угрозам терроризма. Как уточнили в МИД РФ, под такими угрозами подразумевается, в частности, радикализм, а также производство и незаконный оборот наркотических средств.

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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