"Уважаем Венскую конвенцию": Захарова высказалась о жалобе жены сотрудника Посольства Киргизии

Проводимая МВД России проверка вокруг ситуации с сотрудником Посольства Киргизии в Москве показывает, что российская сторона уважает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и особый статус дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала ситуацию с жалобой жены сотрудника киргизской дипмиссии в Москве, из-за которой МВД начало проверку в отношении столичных полицейских.

"Ещё раз подтверждаем уважение нашей страной Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса.

Расследование, о котором заявили коллеги в МВД, дополнительно это подчёркивает", — написала Захарова в телеграм-канале.

В пятницу, 12 апреля, в МИД Киргизии выразили РФ обеспокоенность из-за действий полиции по отношению к семье дипломата республики, при этом не уточнив подробности. Как позже сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, "в связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего".