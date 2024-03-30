Россия и Киргизия договорились сообща предотвращать теракты
МИД РФ: Россия и Киргизия будут сообща противостоять угрозам терроризма
Россия и Киргизия заявили об общей ответственности в вопросе поддержания безопасности в Центральной Азии и выразили решимость вместе противостоять трансграничным террористическим угрозам. Об этом сказано в публикации МИД РФ, которая появилась на официальном сайте ведомства после двусторонних консультаций с Министерством иностранных дел Киргизии в Бишкеке.
"Подчёркнута исключительная прерогатива региональных сил в поддержании стабильности и безопасности в Центральной Азии, решимость совместно противостоять трансграничным угрозам, включая радикализм и терроризм, производство и незаконный оборот наркотических средств. Отмечена важность укрепления роли ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и взаимодействия в рамках этих объединений", — говорится в сообщении российского МИД.
В МИД отметили, что при основательном обмене мнениями по вопросам актуальной ситуации в Центральной Азии и сопредельных районах речь также шла и о ситуации в Европе. Помимо этого обсуждались злободневные вопросы как двусторонней, так и международной повестки.
Лидеры многих стран предложили Российской Федерации объединить усилия на ниве борьбы с терроризмом после кошмарного теракта, организованного 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". Так, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время телефонной беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым предложил ему объединить усилия стран в противодействии террористической угрозе. Кроме того, о своей готовности помочь России в борьбе с террористами заявил и президент Франции Эмманюэль Макрон.
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