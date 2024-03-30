Россия и Киргизия договорились сообща предотвращать теракты

Россия и Киргизия заявили об общей ответственности в вопросе поддержания безопасности в Центральной Азии и выразили решимость вместе противостоять трансграничным террористическим угрозам. Об этом сказано в публикации МИД РФ, которая появилась на официальном сайте ведомства после двусторонних консультаций с Министерством иностранных дел Киргизии в Бишкеке.

"Подчёркнута исключительная прерогатива региональных сил в поддержании стабильности и безопасности в Центральной Азии, решимость совместно противостоять трансграничным угрозам, включая радикализм и терроризм, производство и незаконный оборот наркотических средств. Отмечена важность укрепления роли ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и взаимодействия в рамках этих объединений", — говорится в сообщении российского МИД.