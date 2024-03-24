Глава МИД Индии заверил Лаврова в готовности бороться с терроризмом вместе

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время телефонного разговора выразил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову готовность в борьбе с терроризмом. Более того, индийский политик осудил теракт в "Крокус сити холле". Об этом говорится в сообщении МИД РФ.