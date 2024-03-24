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24 марта, 15:12

Глава МИД Индии заверил Лаврова в готовности бороться с терроризмом вместе

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время телефонного разговора выразил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову готовность в борьбе с терроризмом. Более того, индийский политик осудил теракт в "Крокус сити холле". Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Индийский дипломат решительно осудил бесчеловечный террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл", который унёс жизни более ста тридцати мирных граждан. Подтвердил готовность Индии совместно с Россией продолжить решительную борьбу с терроризмом во всех его проявлениях", — указали в дипведомстве.

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Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед выступлением группы "Пикник" произошёл теракт. Боевики открыли огонь по зрителям, а потом облили зал бензином и подожгли. СК РФ ранее сообщал о 137 погибших. Но данные из неофициальных источников говорят о том, что количество смертей достигает 143. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.

Каринэ Гевондян
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