Приостановка обслуживания российских карт "Мир" в республике является временной мерой. Об этом заявил председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, добавив, что по этому вопросу рассматривается несколько решений.

"(Обслуживание карты "Мир". — Прим. Life.ru) временно мы приостановили. У нас есть ряд механизмов и мероприятий (по этому вопросу. — Прим. Life.ru)", — сказал он во время своего выступления в парламенте страны, отметив, что сейчас нельзя представить эти решения.

Республика была вынуждена прекратить обслуживание карт "Мир" под воздействием компании из Латвии, предоставляющей услуги межбанковскому процессинговому центру страны. Она пригрозила отключить межбанковский процессинговый центр в случае отказа приостановить взаимодействия с картой "Мир". Премьер заявил о своих планах посетить большую презентацию "Камбар-Ата-1" в США в апреле, где он объяснит, что Киргизия не может прервать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, которая является её стратегическим партнёром.