Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 19:40

Свадьба в Узбекистане закончилась отравлением полсотни человек

В Узбекистане на свадьбе отравились 53 человека, включая 13 детей

В Узбекистане произошло массовое отравление на свадьбе. С торжества в Бухарской области республики доставили в больницы 53 человека, в том числе 13 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления здравоохранения.

"Всего в больницы были доставлены 53 человека, включая 13 детей. Все они были гостями на свадьбе", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что пациенты жаловались на боль в животе, слабость и рвоту. В медучреждения были в срочном порядке вызваны врачи и специалисты областной инфекционной больницы. Пациентам поставили диагноз "острая диарея, гастритическая и гастроэнтеритическая форма, средняя степень тяжести, пищевое отравление". Позже в связи с удовлетворительным состоянием здоровья из больниц выписали 43 человека, добавили в пресс-службе.

"Сборник грязи и личинок": Назван топ-6 продуктов, которые чаще всего приводят к отравлению
"Сборник грязи и личинок": Назван топ-6 продуктов, которые чаще всего приводят к отравлению

Ранее Life.ru писал, что оливье с тухлым майонезом и кислая подлива к мясу отравили 11 юных боксёров в Пензе. Из-за этого они не смогли выступить на соревнованиях.

Обложка ©

Unsplash / Olga Kononenko

Евгения Мосс
  • Новости
  • Узбекистан
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров