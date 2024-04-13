Свадьба в Узбекистане закончилась отравлением полсотни человек

В Узбекистане произошло массовое отравление на свадьбе. С торжества в Бухарской области республики доставили в больницы 53 человека, в том числе 13 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления здравоохранения.

"Всего в больницы были доставлены 53 человека, включая 13 детей. Все они были гостями на свадьбе", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что пациенты жаловались на боль в животе, слабость и рвоту. В медучреждения были в срочном порядке вызваны врачи и специалисты областной инфекционной больницы. Пациентам поставили диагноз "острая диарея, гастритическая и гастроэнтеритическая форма, средняя степень тяжести, пищевое отравление". Позже в связи с удовлетворительным состоянием здоровья из больниц выписали 43 человека, добавили в пресс-службе.