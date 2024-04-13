На Лондонской бирже испугались хаоса из-за новых санкций против РФ
LME предупредила о хаосе на рынке металлов из-за санкций против РФ
Новые санкции со стороны Великобритании и США в области торговли российскими металлами способны спровоцировать неустойчивость рынка, опасается Лондонская биржа металлов (LME). Об этом говорится в заявлении на её сайте. Биржа приостанавливает действие гарантий на попавшие под ограничения металлы, произведённые 13 апреля 2024 года или позже.
"LME признаёт, что последствием пересмотренного пакета санкций может стать возникновение некоторой степени неопределённости на рынке, что может затем привести к тому, что участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры", — указано в сообщении.
Напомним, что 12 апреля США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из России. Новые меры не распространяются на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года. Также в совместном заявлении Лондона и Вашингтона пояснялось, что вводимые рестрикции не затрагивают имеющихся запасов металлов из России на складах обеих бирж, с которыми по-прежнему можно будет осуществлять торговые операции. При этом обе площадки больше не смогут покупать медь, алюминий и никель из РФ.
ТАСС / Zuma