На Лондонской бирже испугались хаоса из-за новых санкций против РФ

Новые санкции со стороны Великобритании и США в области торговли российскими металлами способны спровоцировать неустойчивость рынка, опасается Лондонская биржа металлов (LME). Об этом говорится в заявлении на её сайте. Биржа приостанавливает действие гарантий на попавшие под ограничения металлы, произведённые 13 апреля 2024 года или позже.

"LME признаёт, что последствием пересмотренного пакета санкций может стать возникновение некоторой степени неопределённости на рынке, что может затем привести к тому, что участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры", — указано в сообщении.