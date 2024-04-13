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13 апреля, 19:20

Авария на подстанции за Мелитополем оставила Энергодар без света

Почти весь Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции за Мелитополем

Город Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции за Мелитополем. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Город Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции за Мелитополем. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Город Энергодар, расположенный рядом с ЗАЭС в Запорожской области, почти весь остался без света из-за аварии на подстанции. Об этом сообщили власти города.

"В связи с аварией на подстанции за Мелитополем без электроэнергии остался город Энергодар (кроме III микрорайона) и ряд других населённых пунктов. Причины аварии выясняются", — уточнили в мэрии.

Специалистами ведутся восстановительные работы, отмечается в сообщении.

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Евгения Мосс
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