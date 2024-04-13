Авария на подстанции за Мелитополем оставила Энергодар без света

Город Энергодар, расположенный рядом с ЗАЭС в Запорожской области, почти весь остался без света из-за аварии на подстанции. Об этом сообщили власти города.

"В связи с аварией на подстанции за Мелитополем без электроэнергии остался город Энергодар (кроме III микрорайона) и ряд других населённых пунктов. Причины аварии выясняются", — уточнили в мэрии.

Специалистами ведутся восстановительные работы, отмечается в сообщении.