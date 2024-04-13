Авария на подстанции за Мелитополем оставила Энергодар без света
Почти весь Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции за Мелитополем
Город Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции за Мелитополем. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Город Энергодар, расположенный рядом с ЗАЭС в Запорожской области, почти весь остался без света из-за аварии на подстанции. Об этом сообщили власти города.
"В связи с аварией на подстанции за Мелитополем без электроэнергии остался город Энергодар (кроме III микрорайона) и ряд других населённых пунктов. Причины аварии выясняются", — уточнили в мэрии.
Специалистами ведутся восстановительные работы, отмечается в сообщении.
Ранее дрон-камикадзе ВСУ ударил по первому микрорайону Энергодара. Пострадавших в результате атаки нет.