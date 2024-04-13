На поджигателя из Владимирской области завели уголовное дело
МВД: На поджигателя здания Правительства Владимирской области завели дело
В отношении мужчины, пытавшегося поджечь здание Правительства Владимирской области, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества общеопасным способом. Об этом сообщили в МВД РФ.
Мужчина, который попытался поджечь здание Правительства Владимирской области, был оперативно задержан. Видео © Telegram / "МВД медиа"
"Во Владимирской области следователем органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ", — уточнили в ведомстве.
Установлено, что поджигателем оказался местный житель 2000 года рождения. После совершения преступления он попытался скрыться, но был оперативно задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области и Росгвардией.
Напомним, сегодня, 13 апреля, неизвестный попытался поджечь здание областной администрации во Владимире. Однако у него ничего не вышло. При этом один из баллонов с зажигательной смесью попал в стоящее рядом со зданием авто. Оно, предварительно, принадлежит начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора Инне Дыровой. Сейчас возгорание уже потушено.
Telegram / "МВД медиа"