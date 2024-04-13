На поджигателя из Владимирской области завели уголовное дело

В отношении мужчины, пытавшегося поджечь здание Правительства Владимирской области, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества общеопасным способом. Об этом сообщили в МВД РФ.

Мужчина, который попытался поджечь здание Правительства Владимирской области, был оперативно задержан. Видео © Telegram / "МВД медиа"

"Во Владимирской области следователем органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ", — уточнили в ведомстве.

Установлено, что поджигателем оказался местный житель 2000 года рождения. После совершения преступления он попытался скрыться, но был оперативно задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области и Росгвардией.