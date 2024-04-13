На Западе наблюдается паника, вызванная успехами российских военнослужащих в зоне проведения ими специальной военной операции на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong рассказал британский аналитик Александр Меркурис.

"Запад неожиданно осознаёт, что всё то, на что он надеялся, <…> не происходит", — заявил эксперт.

По его словам, российские военные превосходят своих коллег на Западе в вооружениях. Помимо этого, Меркурис утверждает, что экономика России продолжает расти, её войска становятся всё больше, а также ВС РФ продолжают наступать на Украине. Британский аналитик сообщил, что из-за этого на Западе все напуганы и прибывают в панике.

"Они не знают, что делать", — констатировал Меркурис.

Собеседник YouTube-канала предположил, что так называемые западные союзники Незалежной считали, что после украинского контрнаступления российские военные отступят, однако всё происходит наоборот. Эксперт подчеркнул, что в итоге Вооружённые силы Украины понесли огромные потери и оказались полностью разгромлены, а предоставленная Киеву Западом военная техника была уничтожена.