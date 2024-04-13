"Не знают, что делать": Успехи России на Украине вызвали панику на Западе
Эксперт Меркурис рассказал о панике на Западе из-за продвижения ВС РФ на Украине
На Западе наблюдается паника, вызванная успехами российских военнослужащих в зоне проведения ими специальной военной операции на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong рассказал британский аналитик Александр Меркурис.
"Запад неожиданно осознаёт, что всё то, на что он надеялся, <…> не происходит", — заявил эксперт.
По его словам, российские военные превосходят своих коллег на Западе в вооружениях. Помимо этого, Меркурис утверждает, что экономика России продолжает расти, её войска становятся всё больше, а также ВС РФ продолжают наступать на Украине. Британский аналитик сообщил, что из-за этого на Западе все напуганы и прибывают в панике.
"Они не знают, что делать", — констатировал Меркурис.
Собеседник YouTube-канала предположил, что так называемые западные союзники Незалежной считали, что после украинского контрнаступления российские военные отступят, однако всё происходит наоборот. Эксперт подчеркнул, что в итоге Вооружённые силы Украины понесли огромные потери и оказались полностью разгромлены, а предоставленная Киеву Западом военная техника была уничтожена.
Ранее Life.ru писал, что в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС России министр обороны Сергей Шойгу раскрыл колоссальные потери ВСУ с 1 января текущего года. По его словам, с начала года Киев потерял более 80 тысяч военнослужащих.
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