В четырёх сёлах Курганской области начали эвакуацию

Жителей четырёх сёл Кетовского муниципального округа Курганской области начали превентивно эвакуировать на почве паводков. Сведения об этом появились в телеграм-канале администрации округа.

Там предупредили, что уровень воды стремительно повышается, поэтому жителям сёл Бараба, Темляково, Лаптева и Ново-Затобольное нужно как можно скорее покинуть жильё.

"Возьмите с собой документы, ценные вещи, необходимые лекарства, одежду и обувь по сезону. По возможности берите с собой постельные принадлежности: одеяла, подушки и постельное бельё", — предупредили граждан.