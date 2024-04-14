В четырёх сёлах Курганской области начали эвакуацию
В Курганской области эвакуируют жителей Кетовского округа из-за паводков
Жителей четырёх сёл Кетовского муниципального округа Курганской области начали превентивно эвакуировать на почве паводков. Сведения об этом появились в телеграм-канале администрации округа.
Там предупредили, что уровень воды стремительно повышается, поэтому жителям сёл Бараба, Темляково, Лаптева и Ново-Затобольное нужно как можно скорее покинуть жильё.
"Возьмите с собой документы, ценные вещи, необходимые лекарства, одежду и обувь по сезону. По возможности берите с собой постельные принадлежности: одеяла, подушки и постельное бельё", — предупредили граждан.
Ранее сообщалось, что вода начала затапливать улицы нескольких населённых пунктов Притобольного района Курганской области, там также ведётся эвакуация местных жителей. Кроме того, власти предупредили об опасности жителей сёл Плотниково, Ялым, Нижнеберёзово, Глядянского, деревень Подгорной, Арсеновки и посёлка Водного, которые тоже находятся в зоне подтопления.
Life.ru / Илья Исаев