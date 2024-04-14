Силы ПВО РФ за два года уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ
МО: ПВО РФ на СВО ликвидировала свыше 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за весь период проведения спецоперации ликвидировали свыше 30 тысяч средств воздушного нападения со стороны ВСУ. Об этом рассказал командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семёнов.
"На сегодняшний день нашими военнослужащими уничтожено более 30 тысяч средств воздушного нападения противника. Среди них — самолёты тактической авиации, тактические ракеты, реактивные снаряды РСЗО, беспилотные летательные аппараты, противорадиолокационные ракеты", — цитирует Семёнова Минобороны РФ.
Благодаря этому были отражены массовые удары противника по городам Брянску, Курску, Белгороду, Воронежу, объектам западно-европейской части страны, Республики Крым, а также Краснодарского края. Семёнов подчеркнул, что опыт применения средств ПВО в рамках СВО принимается во внимание при совершенствовании противовоздушной обороны.
В военном ведомстве РФ также рассказали, что с первых дней спецоперации военнослужащие подразделений войск ПВО-ПРО активно участвуют в борьбе с воздушными средствами неприятеля в области боевых действий и прикрывают приграничные районы и отдельные объекты на территории РФ.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинская сторона за прошедшую неделю лишилась почти 350 бойцов на Херсонском направлении. Кроме того, киевский режим потерял шесть американских гаубиц М777.
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